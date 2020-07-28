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С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один факт нарушения боевиками режима прекращения огня на луганском направлении, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Утром, противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Шумов из подствольного гранатомета.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.

 

 

 
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