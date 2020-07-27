Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский обратился в полицию из-за фейковых ситилайтов в Киеве с изображениями его и президента Украины Владимира Зеленского.

«Накануне местных выборов представители старой власти прибегли к старым, привычным для них методам – ​​черному пиару. Речь идет о распространенных в Киеве провокационных ситилайтах против кандидата в мэры Днипра Максима Бужанского», - сообщается в Facebook политсилы.

«Авторы этих позорных провокационных действий - «теневые руководители» Днепра - Геннадий Корбан и Борис Филатов», - заявили в партии.

Бужанский обратился в полицию для возбуждения уголовного дела по размещению провокационных ситилайтов, где без разрешения используются его изображение.