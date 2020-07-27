Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Венедиктова отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы. «Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества», - отметила генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Олег Кипер начал работу в органах прокуратуры в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

9 июня 2020 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

СМИ отмечают, что Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

Также сообщалось о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты «Схемы: коррупция в деталях» сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года). Семьи Кизя и Кипера имеют общий бизнес. В 2019 году Марина Кизь стала совладелицей ООО Рент-Техно вместе с женой Кипера Ириной. Фирма занимается производством электроэнергии и сдачей техники в аренду.

Кипер ранее работал внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.