Около 67% машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя. Таким образом две трети пациентов не получают необходимую экстренную медицинскую помощь. Министр здравоохранения Максим Степанов и заместитель министра Ирина Садовяк во время брифинга заявили, что только 17 – 18% «скорых» вкладываются в определенное время, сообщает УНИАН.

Установленные нормативы составляют 10 минут по городу и 20 минут по пригороду. За это время должны доезжать не менее 75% «скорых». Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, – 4.7 миллиона являются несвоевременными. «Это очень плохие показатели», – подчеркнула Ирина Садовяк.

По словам заместителя, на подконтрольных правительству территориях работает 25 региональных центров экстренной помощи и медицины катастроф.

В целом вызовы скорой помощи можно разделить на следующие категории: критическая категория – скорая должна приехать в течение 10 минут. Категория экстренных вызовов – предусматривает прибытие в течение 20 минут.

Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, оказывающее первичную медицинскую помощь. Если такой возможности нет, то машину скорой помощи направят к пациенту.