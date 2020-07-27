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За непропуск на дорогах машины экстренной медпомощи необходимо увеличивать штрафы.

Об этом на брифинге 27 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Надо существенно увеличивать штрафы и наказания за непропуск машины экстренной медпомощи, поскольку речь идет иногда о жизни гражданина, когда время идет буквально на минуты, и важно быстро доставить человека в больницу», - отметил Степанов.

Он проинформировал, что в течение года украинцы вызывают экстренную медицинскую помощь около 7 млн ​​раз, в этом направлении системы здравоохранения работает 40 тысяч медработников.

Также Степанов напомнил, что решением правительства в этом году было увеличено финансирование экстренной медпомощи на 40%, эти средства должны пойти на увеличение заработной платы, комплектацию лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Также планируется начать замену автопарка экстренной скорой помощи.

 
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