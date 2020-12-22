Из-за нападений на медиков бригад «скорой» в Министерстве здравоохранения предлагают при необходимости обеспечить их сопровождение правоохранителями.

Как передает УНИАН, на брифинге глава Ммнздрава Максим Степанов отметил, что, по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, вечером 20 декабря произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи во время выезда на вызов.

«Мне кажется, что такие вещи полностью недопустимы. Ведь медицинский работник не может отказаться от оказания медицинской помощи ... Мне кажется, что медицинским работникам следует предоставить статус, как журналистам или другим служащим при выполнении своих профессиональных обязанностей, а нападение на медработников должно очень строго наказываться», - считает глава Минздрава.

По словам Степанова, соответствующие изменения в законодательство уже разработаны, их должен рассмотреть парламент.

Кроме того, в министерстве разработали изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласование в правительстве и будут предусматривать при необходимости или по вызову медработников их сопровождение полицией на вызов.

Напомним, в результате нападения на бригаду медиков 20 декабря в Киеве пострадала 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра. Фельдшер получила закрытый перелом левой голени со смещением, а медсестра - закрытую травму левого коленного сустава.

Медиков госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц столицы.

По информации Нацполиции, нападавшим оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

По факту нападения на медработников открыто уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или общественных работ.