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Подразделения из состава Объединенных сил оставляют за собой право открыть огонь в ответ на огневые провокации подконтрольных Кремлю боевиков.

Об этом сообщили в командовании ООС, напомнив о 51-й статье Устава ООН о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Украинские военные заверили, что будут реагировать не только на наступательные действия российских наемников, но и на провокационные действия, проведение противником диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры.

«Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы», - заверили в штабе.

По данным украинских военных, на линию разграничения уже начали прибывать военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Напомним, что полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения должно начаться с 27 июля 2020 года.

В штабе ООС назвали подготовку к перемирию беспрецедентной. Следить за соблюдением режима прекращения огня будут специально откомандированные для этого военные и корреспонденты СМИ.
ForUm

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