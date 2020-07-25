В течение последних суток, 24 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Пищевики, Широкино, Новотошковское и Хутор Вольный.

«Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении.

При этом с начала текущих суток российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Опытного. Потерь нет.

Напомним, в зону ООС ограничат въезд грузовиков.