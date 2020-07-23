Начиная с 23 июля 2020, будет ограничен въезд в район проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и передвижения в указанных районах транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более +28 ° с 10:00 до 22:00. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, сообщили в штабе ООС.
Ограничение движения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Такие мероприятия осуществляются с целью сохранения целостности дорожного покрытия в районах осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, колодцев инженерных сетей, расположенных на проезжей части, в период длительной жаркой погоды, во время которой усиливается разрушительное действие транспортными средствами, обеспечение максимальной минимизации вредного воздействия на техническое состояние дорожного покрытия автомобильных дорог.
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