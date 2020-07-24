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Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали около 23 тысяч участников тестирования, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Порог в 22 тестовых балла не преодолели 8,32% людей. Всего в тестировании принял участие 275081 человек.

Тестирование по истории Украины не сдали более около 23,5 тысячи участников (13,19%).

Вступление в высшие учебные заведения в Украине в основном происходит по результатам внешнего независимого оценивания. Тестирование регулярно проводят с 2008 года.
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