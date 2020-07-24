В пятницу, 24 июля, начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в которое участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинал сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Действие» участник/участница не будет допущен на пункт проведения ВНО.

Также советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В УЦОКО напомнили, что время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.