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Информация о найденных остатках взрывных устройств во время пожара в доме активиста Виталия Шабунина является недостоверной, сообщили в полиции.

В средствах массовой информации авторы некоторых публикаций утверждают, что на месте пожара дома в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки от взрывного устройства.

Как сообщалось ранее, дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ГосЧС.

При осмотре изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

«Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами», - заявили в полиции.

23 июля руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом.  Полиция открыла уголовное производство.
ForUm

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