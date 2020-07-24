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Группа киллеров расстреляли в Бориспольском районе 44-летнего столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. В автомобиле во время обстрела находился также семилетний сын погибшего, сообщают «Факти».  

Отмечается, что Плекан вместе с семилетним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

«В мужчину попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили. Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать как можно дальше», – говорится в сюжете.

СМИ отмечает, что мальчик побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно – ранения были смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

«У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства», – уверяют журналисты.

В Telegram-канале ОО «Основа майбутнього» (организация-преемница С14) утверждают, что убитый якобы стоял за покушением на их координатора Сергея Мазура. Сам он заявлял в начале года Главкому, что «точно знает», кто организовал покушение: «Есть некий Игорь Плекан. Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но... у него есть банда, которая занималась абсолютно всем».   
ForUm

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