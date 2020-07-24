Санитарные рубки на Закарпатье были назначены законно, но проведены с нарушением сроков, заявили в Гослесагентстве по результатам проверки.

После опубликования отчета неправительственной британской организации «Earthsight» Государственное агентство лесных ресурсов начало проверку отдельных фактов о проведении санитарных рубок в «сезон тишины».

«Специалистами Гослесагентства, с учетом карантинных ограничений, проведена документальная невыездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия «Великобычковское лесоохотничье хозяйство» на Закарпатье. Проверка проводилась путем проработки копий документов и информации, полученной с использованием системы «Лес в смартфоне» (https://lk.ukrforest.com)», - заявили в ведомстве.

Установлено, что назначение мер улучшения санитарного состояния лесов происходило в полном соответствии с действующим законодательством. Разрешительные документы на проведение заготовки древесины также оформлены в соответствии с действующим законодательством. Поэтому необходимо обратить внимание на то, что древесина была вполне легальной и законной заготовленной.

Однако выявлены определенные факты несоблюдения сроков проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния.

По результатам проверки новый глава Гослесагентства Василий Кузьович поручил Закарпатскому облуправлению привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые давали согласование на проведение санитарных рубок в «сезон тишины». Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен первый заместитель начальника Закарпатского управления за необеспечение контроля за работой подведомственных предприятий и отдельных работников; отсутствие контроля за разработкой поврежденных насаждений.

После снятия карантина будет дополнительно проведена натурная проверка лесных участков ГП «Великобычковской ЛМГ».

Британская неправительственная организация Earthsight 23 июня опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для IKEA из Украины часть сырья рубят незаконно.

Речь шла о вырубках бука в Карпатах для производства стульев Терйе (Terje).

Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.

Главная проблема заготовки заключается в том, что, как утверждают исследователи, лицензии на «санитарные вырубки» местное лесничество выдало незаконно.

Тогдашний председатель Госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий уже подписал приказ о проверке Великобычковского лесхоза. В то же время он раскритиковал британское расследование.