Вблизи села Шульговка в Петриковском районе сегодня днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Газель Рута», сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту «Каменское – СТ «Чайка». Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас принимаются меры для его задержания.

На месте ДТП работают полицейские. Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.