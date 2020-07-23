Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы «сдал/не сдал» для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.

Заседание комиссии состоялось сегодня, 23 июля 2020 года, сообщила пресс-служба Минобразования.

По результатам работы комиссии, определены следующие пороговые баллы:

Украинский язык и литература - 22, порог «сдал/не сдал» не преодолели 8,32% участников тестирования,

история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%,

биология - 22, порог не преодолели 5,51%,

английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%,

немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%,

французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%,

испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.

Результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.

Порог «сдал/не сдал» - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

Напомним, 16 июля экспертная комиссия при УЦОКО определила пороговые баллы «сдал/не сдал» для ВНО по математике и физике. Порог для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 проходила с 25 июня по 17 июля. Состоялись тестирования по математике, украинскому языку и литературе, физике, иностранным языкам, истории Украины, биологии, географии и химии.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.