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В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.

Об этом заявил заместитель глава НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос журналистов, в чем причина резкого роста курса доллара за последние 2 недели, передает Экономическая правда.

«Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, иногда это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда – это некий психологический фактор. На этот раз мы видим, что природа колебаний - психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов», - сказал Сологуб.

«Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот – ситуация довольно благоприятная. Колебание курса в первую очередь связано с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать», - добавил он.

По его словам, за последние 3 дня НБУ продал 350 млн долларов.

«НБУ, как и раньше, будет сглаживать избыточные колебания», - заявил Сологуб.

Напомним, 23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

На «черном» рынке доллар торгуется по 27,93 - 28,07 гривни, евро - 32,15- 32,39 гривни.
ForUm

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