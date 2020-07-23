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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку еще 35 деклараций 28 должностных лиц, сообщила пресс-служба агентства.

Среди этих субъектов декларирования премьер-министр Денис Шмыгаль, а также 16 человек, занимающих должности министров в 2019 и 2020 годах, в частности глава Минздрава Максим Степанов, Минфина Сергей Марченко, Минюста Денис Малюська, Минэкономики Игорь Петрашко, МИД Дмитрий Кулеба.

Также будут проверены декларации министров Кабмина Владимира Гройсмана: Павла Розенко, Павла Петренко, Степана Кубива, Юрия Стеця, Ирины Фриз, Иваны Климпуш-Цинцадзе.

Таким образом с начала перезапуска НАПК к проверке взято 503 декларации.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций лиц, занимающих должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
ForUm

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