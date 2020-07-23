В результате дорожно-транспортного происшествия в Литинском районе на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка погибли 4 человека, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы.

После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.

Полицейские устанавливают личности участников аварии.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.