Запорожская полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему из зоны ООС, сообщила пресс-служба облглавка.

Во время конфликта подозреваемый ударил по голове бойца батальона «Азов», который прибыл в Запорожье в кратковременный отпуск. Полиция установила личность злоумышленника и задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, человек находится в коме.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Работниками полиции установлено, что потерпевший – военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту, и агрессивный парень нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

Несколько часов понадобилось работникам полиции, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.