В среду 22 июля начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Туда направлены реализованный ГП «НАЭК «Энергоатом» на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в ​​период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-ч», - говорится в сообщении.

По контракту, эта электроэнергия предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.