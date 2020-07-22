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Церемония вручения Нобелевской премии, которая должна состояться в декабре 2020 года, будет проходить в новом формате из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен, сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«Нобелевская неделя не будет проходить как обычно из-за пандемии. Всем нужно чем-то жертвовать и адаптироваться к полностью новым обстоятельствам», - сказал он.

Хайкенстен добавил, что победители будут награждены «иным способом», однако детали не сообщил.

Как отмечает агентство, это впервые с 1956 года, когда будет отменен Нобелевский банкет, который ежегодно проходит с участием около 1300 человек, среди которых члены королевской семьи Швеции.

Церемонии награждения в Стокгольме и Осло 10 декабря также будут проходить в «новых форматах».

В Фонде подчеркнули, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

 
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