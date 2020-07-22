Национальное агентство по предупреждению коррупции установило в действиях народного депутата из фракции «Слуга народа» Андрея Холодова административное правонарушение, связанное с коррупцией, о чем был составлен и направлен в суд соответствующий протокол. Холодов это называет «политическим давлением», пишет Радио Свобода.

В НАПК установили, что депутат Холодов действовал в условиях «реального конфликта интересов», когда отправил официальное депутатское обращение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам.

В агентстве отмечают, что такими действиями депутат нарушил статью 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», за что предусмотрена административная ответственность. Об этом говорится в протоколе от 7 июля, составленном на Андрея Холодова, который НАПК предоставило в ответ на запрос журналистов «Схем».

Этому предшествовало расследование «Схем», в котором журналисты разоблачили народного депутата в связи с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании депутатом интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно - так называемая «табачная правки» №8 к закону №1049. После публикации материала и обращений депутатов НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением.

«Холодов А.И., будучи народным депутатом, 07.05.2020 совершил действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: реализуя полномочия народного депутата Украины, обратился в собственных интересах к Сытнику А.С., директору Национального антикоррупционного бюро Украины, с депутатским обращением», - говорится в протоколе об административном нарушении, который был составлен в отношении народного депутата 9 июля этого года.

По данным Нацагентства, Андрей Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся так называемой «табачной правки», которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами, к закону №1049.

В НАПК указывают на противоречие между частным интересом и служебными полномочиями депутата Холодова: «Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности, корыстных целях. Депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью – отмечают в Нацагентстве, ссылаясь на закон «О статусе народного депутата».

«Указанными действиями Холодов А.И. совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях, а именно: совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов», - говорится в протоколе.

Эта статья предусматривает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В июле в Нацагентстве сообщили, что админпротокол в отношении народного депутата направлен в суд.

Сам Холодов в объяснениях НАПК отметил следующее: «Я выполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинение меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными. Считаю это политическим давлением».

Отдельно, в декабре 2019 года, НАПК включило Холодова в мониторинг, чтобы определить, действовал ли депутат от «Слуги народа» в условиях реального конфликта интересов, когда лоббировал законодательное новшество - так называемую «табачную» правку. Однако, как сообщил НАПКв этом случае «невозможно однозначно установить наличие реального конфликта интересов».

В расследовании «Схемы» доказали, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов таки связан с табачным бизнесом, а следовательно, когда он лоббировал в Верховной Раде так называемую «табачную правку» к закону №1049, достоверно отстаивал свои интересы.

Холодов публично продолжает отрицать, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. Однако удалось найти документальные подтверждения этой связи.

«Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет – от оптовой закупки у производителей (через фирму« Сити Трейдинг Компани»), распространение этих партий в киоски (владелец киосков - «Киев Маркет Солюшн»), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы («Виктрум» и «Интертабако») », - говорилось в материале «Схем».

Позже в комментарии журналистам депутат сообщил, что кипрская компания REINEWEG LTD, на которую заведена сеть столичных киосков, была продана «другому владельцу» еще в 2018 году, впрочем, на прямые вопросы, кому он продал этот бизнес, Холодов не отвечает.

«Этот бизнес тщательно замаскирован за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр. С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального», - отмечали в расследовании журналисты.

После публикации материала «Схем» Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением. Таким образом Холодов стал первым депутатом парламента 9-го созыва, по которому по результатам журналистского расследования правоохранители возбудили дело.

13 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект №1049 без резонансной «табачной правки», продвижением которой занимался Холодов и через которую закон ранее ветировал президент Владимир Зеленский. «За» проголосовали 279 депутатов.