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Возвращение Сергея Реброва на пост главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Киев) не состоится.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, 46-летний наставник венгерского «Ференцвароша», получив на днях официальное предложение от динамовской команды, ответил отказом. 

Теперь руководство «Динамо» вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды.

Несмотря на слухи вокруг наставника луганской «Зари» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо» вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитвинцева. А вот кандидатура главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова в поле зрения руководства «Динамо» находится.

Наконец, в клубе рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста.

Напомним, по итогам сезона «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко.
ForUm

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