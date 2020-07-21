также в разделеМир
США ввели санкции против Кадырова и его семьи
Трамп впервые опубликовал фото в маске 9
Handelsblatt: Один из самых разыскиваемых преступников мира скрывается в России 18
Путин отменил «Бессмертный полк» в этом году 21
В Британии появились результаты испытания на людях вакцины от коронавируса 17
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США 15
Во Франции успешно загрузили данные «черного ящика» сбитого самолета МАУ 18
Одного из самых разыскиваемых преступников мира обнаружили в Беларуси 31
В Германии просят США не выводить войска 25
Во Франции будут штрафовать на 135 евро за отсутствие маски 14
Опрос: Байден существенно опережает Трампа 27
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс 284
Французская полиция задержала подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора 21
В ЕС призвали США отменить санкции против европейских компаний 34
Стало известно, как хакерам удалось взломать страницу Twitter американских знаменитостей 24
Иран утверждает, что отправили Франции черный ящик сбитого самолета «МАУ» 22
Возможен поджог: пожар в готическом соборе в Нанте полностью потушен 50
Британцы классифицировали шесть форм коронавируса 43

Лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на выводы Европейского совета.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник – на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.

«Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха», - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен до нового семилетнего бюджета в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

Следует отметить, что первоначальное предложение по фонду общим объемом 750 миллиардов евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 миллиардов евро, соответственно. Однако такое соотношение не устраивало группу так называемых экономных государств (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной доли грантов в фонде.

Долгосрочный бюджет был особенно трудно обеспечить на этот раз из-за Brexit. Национальные столицы и институты ЕС должны были заткнуть дыру в размере около 10 миллиардов евро в год, которая осталась после выхода из блока Британии.

Как отмечает Politico, некоторые лидеры опасались, что неспособность достичь соглашения приведет к падению фондовых рынков и потенциально усилит экономический кризис в то время, когда пандемия продолжается. Многие эксперты говорят, что полный шок от пандемии еще не ощущается из-за чрезвычайных правительственных программ по предотвращению потери рабочих мест, которые могут вскоре прекратить свое действие.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия прогнозировала, что экономика ЕС сократится на 8,3 процента в этом году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
11
Теги