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Сотрудники киберполиции совместно со следователями Луцкого отдела полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, прекратили преступную деятельность местного жителя, который совершил вмешательство в работу компьютеров на территории Австрии. Об этом сообщил Департамент киберполиции НПУ.

Установлено, что злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое шифровало данные пользователей. После инфицирования компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты «выкупа». За восстановление данных злоумышленник требовал от 600 до тысячи долларов США. Пострадавшие должны были переводить деньги на криптовалютный кошелек фигуранта. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам обыска изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших лиц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до двух лет. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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