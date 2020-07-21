США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его супруги и дочерей из-за участия главы Чеченской республики РФ в «многочисленных серьезных нарушениях прав человека».

Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Госдеп, передает Укринформ.

«Сегодня Госдепартамент публично накладывает санкции на Рамзана Кадырова, главу Чеченской Республики Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Департамент имеет достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства.

Речь идет о визовых санкциях, которые также касаются жены Кадырова Медни и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). Отныне въезд в США им запрещен.

Айшат Кадырова