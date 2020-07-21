также в разделеМир
Трамп впервые опубликовал фото в маске 9
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по антикризисному пакету 11
Handelsblatt: Один из самых разыскиваемых преступников мира скрывается в России 18
Путин отменил «Бессмертный полк» в этом году 21
В Британии появились результаты испытания на людях вакцины от коронавируса 17
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США 15
Во Франции успешно загрузили данные «черного ящика» сбитого самолета МАУ 18
Одного из самых разыскиваемых преступников мира обнаружили в Беларуси 31
В Германии просят США не выводить войска 25
Во Франции будут штрафовать на 135 евро за отсутствие маски 14
Опрос: Байден существенно опережает Трампа 27
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс 284
Французская полиция задержала подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора 21
В ЕС призвали США отменить санкции против европейских компаний 34
Стало известно, как хакерам удалось взломать страницу Twitter американских знаменитостей 24
Иран утверждает, что отправили Франции черный ящик сбитого самолета «МАУ» 22
Возможен поджог: пожар в готическом соборе в Нанте полностью потушен 50
Британцы классифицировали шесть форм коронавируса 43

США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его супруги и дочерей из-за участия главы Чеченской республики РФ в «многочисленных серьезных нарушениях прав человека».

Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео на сайте Госдеп, передает Укринформ.

«Сегодня Госдепартамент публично накладывает санкции на Рамзана Кадырова, главу Чеченской Республики Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Департамент имеет достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства.

Речь идет о визовых санкциях, которые также касаются жены Кадырова Медни и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). Отныне въезд в США им запрещен.

Айшат Кадырова

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
0
Теги