По результатам государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б», разработанная специалистами «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова», принята на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Соответствующий приказ Минобороны №245 был издан 3 июля 2020, сообщили на предприятии.

«Дозор-Б» входит в линейку бронированной техники Концерна, которая была принята на вооружение ВСУ после начала войны на Востоке Украины. Первая партия «Дозоров» прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот наконец «Дозор-Б» принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к ее серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины», - заявил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» была разработана с нуля специалистами «Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова». Над ее созданием работал Восток и Запад вместе - конструировали в Харькове, изготавливали во Львове», - рассказал директор конструкторского бюро Яков Мормило.

В июне 2016-го на основе конструкторской документации ХКБМ специалисты Львовского бронетанкового завода изготовили первую партию из 10 единиц машин «Дозор-Б» и передали их в Вооруженные силы Украины для подконтрольной эксплуатации. После этого доработками и улучшением технических характеристик машины уже занимались харьковские конструкторы, рассказал директор ХКБМ.

«Мы изготовили новые узлы для «Дозора», которые с положительными результатами прошли все стендовые и ходовые испытания. Последние изменения в рабочую конструкторскую документацию мы внесли в 2020 году. То есть, «Дозор-Б» - это очень современный образец боевой машины», - отметил Мормило.

Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» – полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Созданная, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.