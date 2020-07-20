Пассажиры маршрутки избили девушку за желание ехать одной на двойном сиденье. Она оплатила проезд по двойному тарифу.

В Днипре нашли и наказали мужчину, который накануне избил девушку в маршрутке. Его фото, вероятно, после наказания, распространили в соцсетях, сообщает Днепр оперативный.

Отмечается, что «неравнодушные граждане» выяснили, что нападавшего зовут Ларин Виталий Валерьевич. Его выследили и объяснили, что «так поступать не нужно».

Причиной конфликта стало то, что девушка, зайдя в салон, заплатила за два места и села на двойное сидение одна. В результате против нее ополчились пассажиры маршрутки. Больше всех возмущались женщины и бабушки.

Возник скандал, затем мужчина, который сидел сбоку на одинарном сидении, встал и ударил девушку несколько раз кулаком по лицу. Потом к избиению присоединились и женщины, схватив девушку за волосы.

Отмечается, что после этого девушку вытащили из маршрутки, разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился и водитель никак не отреагировал.

Полиция сообщила, что по факту избиения женщины в маршрутке открыто уголовное производство.

На месте происшествия пострадала от написания заявления и рассмотрения дела отказалась, однако следственным подразделением данная ситуация квалифицирована по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)

Также в Шевченковском отделе полиции зарегистрировано в журнале единого учета факт избиения мужчины, причастного к указанному инциденту. В ближайшее время по данному материалу будет принято законное решение.

Полиция предупреждает о недопущении совершения противоправных действий и отмечает о привлечении лиц, их совершающих, к ответственности.