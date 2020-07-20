В понедельник, 20 июля, в Жовковской центральной районной больнице от осложнений в результате коронавирусной инфекции умерла 28-летняя роженица, которая в ночь с пятницы на субботу родила ребенка. За жизнь малыша сейчас борются врачи неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного врача Жовковской центральной районной больницы Игоря Сапожникова.

По его словам, женщина является жительницей Яворовского района. В больницу беременную женщину госпитализировали с подтвержденным COVID-19. В ночь с пятницы на субботу она путем кесарево сечения родила ребенка. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталогы неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

Подробностей состояния здоровья, с которым женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.

Областной эксперт по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения ЛОГА Игорь Потапов говорит, что были определенные проблемы. Какие, также не называет, пока не будет вскрытия тела.

Заведующая отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай сообщила, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.