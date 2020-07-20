также в разделеПроисшествия
На Одесчине патрульного избили до потери сознания 15
Военный ЗИЛ раздавил «Daewoo Lanos»: погибли два человека 21
Украина идентифицировала переданное боевиками тело 57
В Затоке горели сразу две базы отдыха 17
Боевики убили украинского военного на Донбассе 56
На Говерле травмировался турист, пришлось привлекать спасателей 27
Под Сумами произошел выброс токсического вещества 30
В клубе Харькова произошла стрельба, ранены двое мужчин 25
В Украине за сутки – 651 случай COVID-19 24
В ДТП на Закарпатье погиб футбольный тренер и двое детей 21
В Днепропетровской области горел огромный полигон твердых отходов 29
На Донбассе ранен украинский солдат, у боевиков - потеря 51
У берегов Нигерии пираты похитили украинских моряков 150
Страшная авария: в Одесской области шесть человек погибли в ДТП 74
В ВСУ зафиксировали еще 10 новых случаев коронавируса 18
В Херсоне мужчина пристреливал пистолет и ранил подростка 18
В Житомире под колесами молоковоза погиб мальчик 20
В курортном Коблево насмерть забили охранника 31

В понедельник, 20 июля, в Жовковской центральной районной больнице от осложнений в результате коронавирусной инфекции умерла 28-летняя роженица, которая в ночь с пятницы на субботу родила ребенка. За жизнь малыша сейчас борются врачи неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на главного врача Жовковской центральной районной больницы Игоря Сапожникова.

По его словам, женщина является жительницей Яворовского района. В больницу беременную женщину госпитализировали с подтвержденным COVID-19. В ночь с пятницы на субботу она путем кесарево сечения родила ребенка. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталогы неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

Подробностей состояния здоровья, с которым женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.

Областной эксперт по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения ЛОГА Игорь Потапов говорит, что были определенные проблемы. Какие, также не называет, пока не будет вскрытия тела.

Заведующая отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай сообщила, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
14
Теги