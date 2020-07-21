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Литва обновила список государств, после посещения которых требуется самоизоляция, и исключила из него Украину.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на 15min.lt.

Новый список был представлен в пятницу, а действовать он начал с понедельника, 20 июля.

Литва включила Украину в список стран риска 13 июля, но пересмотрела свое решение. Отныне жителям Литвы, которые вернулись из Украины, самоизоляция не требуется.

В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для тех, кто вернулся из Хорватии, Исландии и Испании, чтоб предотвратить распространение коронавируса.

Люди, которые возвращаются из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.
ForUm

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