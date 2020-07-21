Прокуратура Крыма совместно с ГУНП в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», которые принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли «службу» на территории населенного пункта Гончарное, г. Севастополь.

При этом подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова.

Подозреваемых объявили в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным