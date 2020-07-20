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Французы должны носить в общественных помещениях маски, иначе им с 20 июля грозит штраф на сумму 135 евро (более 4000 гривен). Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что маски будут обязательными для закрытых общественных пространств, поскольку страна ведет борьбу за предотвращение второй волны коронавирусной инфекции, пишет Радио Свобода.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что правила, требующие социального дистанцирования и тестирования, все еще важны, также необходимо ношение масок.

В общественном транспорте масочный режим действует все время от начала пандемии.

Но магазины и другие общественные пространства до сих пор могли самостоятельно решать, нужны ли маски для сотрудников и покупателей.

Многие туристические объекты Франции уже сделали маски обязательными.

Власти Франции предупредили об увеличении числа заражений коронавирусом, хотя рост остается на сравнительно низком уровне. Франция сильно пострадала от пандемии COVID-19, в этой стране от коронавирусной инфекции умерли около 30 тысяч человек.
ForUm

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