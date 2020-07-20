Больше всего представленных проектов законов по состоянию на 10 июля 2020 отклонил Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы, который возглавляет народный депутат от «Слуги народа» Данил Гетманцев.

Об этом говорится в справке о рассмотрении Верховной Радой проектов законов с начала созыва, которой располагает hromadske.

Так, с начала созыва Комитет по вопросам финансов отклонил 83 законопроекта. Меньше, 76 проектов законов, не поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. В тройку попал и Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – 42 депутатские инициативы.

В то же время среди всех законопроектов больше всего Рада приняла именно финансового комитета - 35, а меньше всего - Комитета по вопросам молодежи и спорта (2 проекта законов).

На доработке сегодня больше законопроектов находится в комитете Гетманцева (304), меньше – в Комитете по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом (2).

При этом в финансовый комитет в целом поступило больше всего проектов законов - 413. Меньше всего – в Комитет по вопросам цифровой трансформации – 16.

Всего с начала созыва до 10 июля было зарегистрировано 2076 проектов законов.

Как уточнила в интервью hromadske народный депутат, глава комитета соцполитики Галина Третьякова, ее комитет отклоняет обычно те проекты законов, которые не внесены в Бюджетный кодекс.

«Это называется «популистские законы», когда народные депутаты подают законопроект без финансово обоснования и говорят обществу, что они внесли законопроект», - пояснила она.

По словам Третьяковой, если делать какой-то шаг в социальной политике, то он должен быть «обеспечен гривней».

«Если он не обеспечен гривней, то это профанация социальной политики. У нас очень много законов, которые не действуют», - добавила депутат.