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19 июля в 15:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время движения по «зеленому маршруту» склоном горы Говерла группы туристов (22 человека) из Ужгорода, один из участников похода, 1987 г.р. получил травму нижней конечности и не может самостоятельно продолжать движение.

По данным ГосЧС, в 15:15 для проведения аварийно-спасательных работ направлены спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения, пост Заросляк в составе 4 человек.

В 16:42 спасатели прибыли к потерпевшему, оказали ему первую доврачебную помощь и на носилках транспортировали в спортивную базу «Заросляк», где в 19:30 передали работникам скорой неотложной медицинской помощи.
ForUm

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