Народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель комитета соцполитики Галина Третьякова назвала недостаточной заработную плату парламентариев, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Об этом она заявила в интервью hromadske.

«Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», - считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. гривен в месяц «брутто», а «на руки» (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

«Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают, это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать», - отметила депутат.

В то же время большей проблемой она считает низкие выплаты на «организацию деятельности народного депутата», насчитывающие отдельно от зарплат депутатам как фонд на оплату помощников.

«Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твое расписание [формировать]... На помощников эта сумма, предоставляемая – 42 тыс. гривен (после вычета налогов, - ред.) на четырех человек. Это мало», - считает Третьякова.

В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимаются офисы народных депутатов. Добавляет, что действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности «отдать все необходимое родине во время его каденции».

Напомним, 20 июня в 2020 председатель политической партии «Голос», народный депутат Кира Рудик пожаловалась на низкую заработную плату в 35 тыс. гривен и анонсировала пути ее повышения.