В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы. Об этом предупреждает ГосЧС.

19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остатка негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

19-20 июля на р. Припять в створе поста Речица и на р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского i Любешевского районов Волынской области.

20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 19 июля, без негативных последствий.