также в разделеОбщество
Адвокаты судей ОАСК заявили о незаконном давлении на суд перед местными выборами 9
Создание преступной группы: в НАБУ рассказали подробности дела Новака 21
МВД: У Дугарь нет неопровержимого алиби 25
У Новака – двойное гражданство 31
Зеленский надеется, что Украину минует вторая волна COVID-19 11
НАПК взялось за декларации Порошенко и Зеленского 56
«Маловато»: Нардепы-«слуги» жалуются на низкую зарплату 35
В РФ завели дело на мужчину, который случайно сбил кепку с полицейского флагом Украины 37
Во Франции приступили к изучению «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 17
У журналиста Бутусова подтвердили коронавирус 37
Белорусская команда КВН отказалась ехать на конкурс в аннексированный Крым 20
Юрист: Иностранные структуры хотят получить контроль над судебной реформой 16
Задержание Новака: НАБУ проводит обыски в Укравтодоре 28
УЗ: Экс-руководитель Киевского вагоноремонтного завода блокирует его работу 74
В Польше задержали экс-главу «Укравтодора» 139
В четвертую годовщину гибели Шеремета в Киеве открыли мемориал 18
Блогер: Как экс-директор киевских МАФов Культенко организовал пир «Слуги народа» 26
ООС: Военные уничтожили одного и ранили шестерых боевиков 15

В течение второй половины дней 19 июля и в первой половине ночи 20 июля в местах прохождения сильных ливней будет происходить на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы. Об этом предупреждает ГосЧС.

19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Iвано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без остатка негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

19-20 июля на р. Припять в створе поста Речица и на р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского i Любешевского районов Волынской области.

20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 19 июля, без негативных последствий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1281 грн.
20
Теги