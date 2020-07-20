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Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций (так называемые «секты»).

Об этом в интервью hromadske  рассказала народный депутат от «Слуги народа», глава этого комитета Галина Третьякова.

По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают средства в людей.

«В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозными учреждениями может прикрываться финансовое учреждение, которое может забирать у людей их имущество», - пояснила депутат.

Третьякова назвала такие организации «целой системой с нейролингвистическом программированием».

«Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе, и с «черными нотариусами», которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы она в эту организацию принесла средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали», - пояснила депутат.

Под деструктивными религиозными организациями (сектами) можно понимать организованную общность людей, которая действует под видом религиозной или общественной организации. Его сторонники объединены общей доктриной, идеологией и целями. Но эта доктрина противоречит национальным интересам государства или представляют угрозу общественному порядку, мира, безопасности, здоровью и нравственности общества.
ForUm

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