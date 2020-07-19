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Кабинет министров Украины выделил 103 млн 655 тыс. гривен на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 19 июля.

«Решение правительства о выплатах интернам приняли 8 июля. Было добавлено программу о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов», — рассказал Степанов.

Он уточнил, что эти деньги получат как интерны первого года обучения (в том числе интерны, которые будут поступать в интернатуру в 2020 году), так и интерны 2-3 года обучения.

Отметим, что 3 июля Верховная Рада приняла проект закона №3671, которым разрешила привлекать педагогов и интернов к оказанию медицинской помощи.

По мнению авторов законопроекта, он поможет решить проблемы легализации допуска научно-педагогических работников к оказанию медицинской помощи пациентам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения как элемента образовательного процесса.
ForUm

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