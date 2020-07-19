Ракетный эсминец Porter класса Arleigh Burke ВМС США сегодня начал свой транзит в направлении Черного моря. Он будет участвовать в международных учениях «Sea Breeze-2020».

Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года.

«Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы», - заявил вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

Напомним, ВСУ проведут военные учения в ответ на российские «Кавказ-2020».