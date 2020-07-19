В Одесской области после смертельных ДТП, которые произошли в субботу, 18 июля, ввели круглосуточный патруль. Правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

«Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявления нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к авариям», — говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.

Напомним, что в субботу, 18 июля, на автодороге Одесса-Рени в Одесской области произошли два смертельных автомобильных происшествия. Жертвами двух аварий в целом стали восемь человек.

Утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, трое пострадали, в том числе ребенок.

Позже на той же автодороге столкнулись фура и грузовик, что повлекло гибель двух людей, еще два человека пострадали.