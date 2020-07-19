также в разделеОбщество
В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi 19
Судья Вовк отрицает получение подозрения 11
В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания 32
Украина создает рабочую группу для обеспечения соцгарантий ветеранов 19
На границе с Беларусью изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет 21
Регионы с наибольшим числом инфицированных коронавирусом за сутки 29
Херсонщина готова принимать детей со следующей недели 10
Растет число заболевших коронавирусом украинских медиков 14
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 15
На водных объектах Украины регулярно гибнут люди: статистика за июль 17
За сутки 847 человек в Украине заразились коронавирусом 24
Более 200 мостов на западе Украины остается поврежденными 15
Около 200 тысяч человек из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта 26
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года 21
За сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины 13
Названо число погибших в ДТП за все время независимости Украины 30
МОЗ Украины еще ожидает рост заболеваемости коронавирусом 33
17 июля. Картина дня 26

В Одесской области после смертельных ДТП, которые произошли в субботу, 18 июля, ввели круглосуточный патруль. Правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог международного и регионального значения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

«Работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявления нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к авариям», — говорится в сообщении.

Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети для предотвращения их травмирования.

Кроме указанных мероприятий полицейские будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД.

Напомним, что в субботу, 18 июля, на автодороге Одесса-Рени в Одесской области произошли два смертельных автомобильных происшествия. Жертвами двух аварий в целом стали восемь человек.

Утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, трое пострадали, в том числе ребенок.

Позже на той же автодороге столкнулись фура и грузовик, что повлекло гибель двух людей, еще два человека пострадали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги