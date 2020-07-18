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За прошлые сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает командование медсил в Facebook.

Четыре человека госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Остальные находятся на лечении дома, у них легкое течение заболевания.

По состоянию на 18 июля в ВСУ коронавирусом болеет 129 человек.

Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели 514 человек, летальных случаев — пять. На изоляции находится 298 человек.
ForUm

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