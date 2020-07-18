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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов надеется, что Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) заработает с 2021 года.

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 18 июля.

«Мы пошли очень быстрыми шагами по развитию по всей стране центров трансплантации. Мы привлекаем соответственно медицинские учреждения, меняем нормативные документы. Там очень много надо всего изменить, принять нормативных документов, чтобы построить систему, которая будет безопасна, правовая, нам позволит войти в перечень стран, которые являются одними из лидеров в мире по трансплантации, таких как Испания, США, Германия», - сказал министр.

В то же время Степанов убежден, что украинская медицина может достичь такого уровня. По его словам,  система состоит из соответствующих реестров доноров и реципиентов.

Он отмечал, что специалисты разрабатывают электронную систему трансплантации со всеми необходимыми элементами защиты.

«Задача, которая поставлена перед соответствующими специалистами, - чтобы мы смогли эту систему усовершенствовать, разработать и запустить уже с 1 января. Я хочу, чтобы мы запустили с 1 января. Нам очень много нужно сделать», - подчеркнул глава Минздрава.
ForUm

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