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В Украине с начала нынешнего месяца утонул 131 человек. В числе погибших 16 детей, сообщает ГСЧС в субботу, 18 июля.

«По оперативным данным по состоянию на 18 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погиб 131 человек, из них 16 детей. Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей», – говорится в сообщении.

Указано, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.
ForUm

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