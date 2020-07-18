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За сутки, 17 июля, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Формирования обстреливали позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе отмечают, что украинские подразделения принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 17 июля военные ООС уничтожили одного захватчика.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, с временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело.
ForUm

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