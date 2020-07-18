также в разделеОбщество
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 10
На водных объектах Украины регулярно гибнут люди: статистика за июль 10
За сутки 847 человек в Украине заразились коронавирусом 19
Более 200 мостов на западе Украины остается поврежденными 10
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года 16
За сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины 12
Названо число погибших в ДТП за все время независимости Украины 23
МОЗ Украины еще ожидает рост заболеваемости коронавирусом 27
17 июля. Картина дня 24
СБУ разоблачила подпольную типографию, штамповавшую поддельные паспорта 41
Задержан один из ключевых организаторов «референдума» за «ЛНР» 70
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци 26
Прокуратура открыла дело из-за статьи российского блогера о Крыме 39
Верховный суд отменил все восстановления в должности мэра Черновцов 15
В Никополе задержали банду с мощным арсеналом оружия 22
НАБУ объявило подозрения руководству ОАСК 52
Укрзализныця запускает поезда в Черновцы 38
СНБО: Новые кибератаки могут оставить Украину без интернета 23

В оккупированных районах Донбасса около 200 тысяч человек получили российские паспорта. За время российской агрессии больше всего выехали на подконтрольную Украине территорию жители Луганской области.

Об этом заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше - из Крыма.

Напомним, Швеция назвала урегулирование конфликта на Донбассе приоритетом председательства в ОБСЕ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
14
Теги