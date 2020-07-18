В оккупированных районах Донбасса около 200 тысяч человек получили российские паспорта. За время российской агрессии больше всего выехали на подконтрольную Украине территорию жители Луганской области.

Об этом заявила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Голованчук отметила, что с оккупированных территорий за время оккупации в Украину выехали, в частности, около 400 тысяч из Луганской области, и значительно меньше - из Крыма.

Напомним, Швеция назвала урегулирование конфликта на Донбассе приоритетом председательства в ОБСЕ.