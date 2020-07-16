Королевство Швеция назвало урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины своим приоритетом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем, 2021 году.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, представляя приоритеты предстоящего председательства его страны в ОБСЕ, передает УНИАН.

В частности, шведский дипломат заявил, что кризис в Украине и вокруг нее остается одним из самых вопиющих и последних вызовов европейской повестке безопасности. «Во время председательства мы продолжим опираться на целенаправленные усилия наших предшественников с целью поиска устойчивого политического решения конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ. Это должно быть с полным уважением суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ», - подчеркнул Ридберг.

