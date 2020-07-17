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Дмитрий Романюк, который с октября 2019 работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА, возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО «Укрзализныця».  

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С октября 2019 по настоящее время Романюк занимал должность зампредседателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

До этого, в 2018-2019 годах возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами «MG Invest» и был советником по инвестициям компании «Moris Group». В 2017 году - руководитель по работе с регионами Украины ГУ «Офис привлечения и поддержки инвестиций« UkraineInvest ».

Дмитрий Романюк закончил в 2009 году Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности «Менеджмент организаций», а затем, в 2011 году, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Правоведение». В 2015 году – кандидат экономических наук.

Дмитрий Романюк - тот самый человек, который в 2004 году попал яйцом в кандидата в президенты Виктора Януковича, когда тот посещал Ивано-Франковск, на тот момент Романюк был студентом экономического факультета, пишет Украинская правда.
ForUm

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