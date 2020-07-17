Жители столицы могут начать оплачивать проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими карточками уже осенью, предположил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он сказал во время брифинга 17 июля, передает Радио Свобода.

По словам Кличко, техническое оборудование для этого уже готово, но государственный банк должен сертифицировать валидаторы.

«Дело за «Ощадбанком», который, как государственный банк, должен сертифицировать валидаторы, чтобы можно было осуществлять оплату банковскими картами Visa и MasterCard. Ожидаем, что до октября «Ощадбанк» завершит сертификацию, и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном коммунальном транспорте банковскими карточками», - заявил мэр Киева.

Осенью 2019 года киевская власть анонсировала переход на полностью безналичную оплату проезда в наземном коммунальном транспорте, однако пока он еще не состоялся.