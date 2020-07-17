Присутствие войск Вооруженных сил Украины и Военно-Морского флота в Херсонской области увеличится.

Об этом заявил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, сообщает Укринформ.

«Я не готов называть цифры, потому что это очень чувствительная информация, но присутствие Вооруженных Сил Украины в Херсонской области увеличится. Несколько недель назад было выездное совещание Комитета Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где мы говорили об этом», - отметил Гусев.

Участники выездного совещания, по его словам, посетили пограничные с админграницей с временно оккупированным Крымом районы области и обсудили, в частности, комплекс мероприятий, которые нужны для усиления позиций на юге Украины.

«Наша область - единственная, которая имеет админграницу с Крымом, и потому усиление Вооруженных Сил в нашей области, на мой взгляд, имеет важное значение», - подчеркнул глава ОГА.

Гусев сообщил, что в области ожидают как усиления уже существующих воинских частей, дислоцирующихся на Херсонщине, так и размещения новых подразделений - и сухопутных войск, и Военно-Морских сил ВСУ.

Отдельно он акцентировал внимание на укреплении территориальной обороны.

«В прошлом году по моей инициативе министром обороны Украины и министром обороны Эстонии был подписан документ о реализации пилотного проекта территориальной обороны именно Херсонской области по примеру эстонского Кайтселийта (добровольных военизированных формирований в Эстонии. - Ред.). И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью этого года учения с привлечением резерва и спланировать комплекс мер по усилению теробороны Херсонщины», - сказал Гусев.

Для укрепления присутствия сил Военно-Морского Флота область передала для его потребностей базу в одном из южных районов, есть полигон морской пехоты. Также обсуждается возможность проведения международных учений с участием кораблей стран - членов НАТО.