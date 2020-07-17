также в разделеОбщество
В ОАСК продолжаются обыски по «делам Майдана»
Таран оценил вероятность нападения РФ со стороны Крыма 5
В Украине упросили получение водительских прав 17
У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары 22
Уруский задекларировал $50 тысяч наличных и землю 10
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии 53
Украинские школы могут начать работу в смешанном формате 28
ВСУ проведут военные учения в ответ на российские «Кавказ-2020» 45
В Украине планируют вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19 20
Степанов: Зарплату медикам нельзя сразу повысить до 20-25 тысяч 19
Куракин о социологии: Зеленский и «слуги» потеряли монополию на народное доверие 30
Под ВР проходит митинг против законопроекта Бужанского, произошла стычка 65
Юрист: Цель новой судебной реформы – передать украинские ресурсы под контроль иностранцев 16
На Киевщине усилили карантин 21
Названа ориентировочная сума убытков от пожаров на Луганщине 13
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19 32
Дугарь смягчили меру пресечения 22
Суд продлил арест Кузьменко и Антоненко 15

Присутствие войск Вооруженных сил Украины и Военно-Морского флота в Херсонской области увеличится.

Об этом заявил глава Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев, сообщает Укринформ.

«Я не готов называть цифры, потому что это очень чувствительная информация, но присутствие Вооруженных Сил Украины в Херсонской области увеличится. Несколько недель назад было выездное совещание Комитета Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где мы говорили об этом», - отметил Гусев.

Участники выездного совещания, по его словам, посетили пограничные с админграницей с временно оккупированным Крымом районы области и обсудили, в частности, комплекс мероприятий, которые нужны для усиления позиций на юге Украины.

«Наша область - единственная, которая имеет админграницу с Крымом, и потому усиление Вооруженных Сил в нашей области, на мой взгляд, имеет важное значение», - подчеркнул глава ОГА.

Гусев сообщил, что в области ожидают как усиления уже существующих воинских частей, дислоцирующихся на Херсонщине, так и размещения новых подразделений - и сухопутных войск, и Военно-Морских сил ВСУ.

Отдельно он акцентировал внимание на укреплении территориальной обороны.

«В прошлом году по моей инициативе министром обороны Украины и министром обороны Эстонии был подписан документ о реализации пилотного проекта территориальной обороны именно Херсонской области по примеру эстонского Кайтселийта (добровольных военизированных формирований в Эстонии. - Ред.). И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью этого года учения с привлечением резерва и спланировать комплекс мер по усилению теробороны Херсонщины», - сказал Гусев.

Для укрепления присутствия сил Военно-Морского Флота область передала для его потребностей базу в одном из южных районов, есть полигон морской пехоты. Также обсуждается возможность проведения международных учений с участием кораблей стран - членов НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
23
Теги